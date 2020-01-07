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  3. İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

İstanbul'da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken 8 araç da hasar gördü.

Metrekareye 100 kilogram yağış düştü

Pazar günü akşam saatlerinden en fazla yağışı metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan Hamidiye’ye düştü. Şişli’de metrekareye 100 kilogram yağış düşerken Beykoz’da bu rakam 92 kilogram olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77’ye ulaştı.

Rüzgarın hızı 104.4 kilometreye ulaştı

En yüksek rüzgar hızları Kartal Aydos 104.4 km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7 km/s, YSS Köprüsü 92.1 km/s olarak ölçüldü.

(DHA)


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