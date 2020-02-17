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  3. İki otobüs arasına sıkışan motosikletli, araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

İki otobüs arasına sıkışan motosikletli, araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

İki otobüs arasına sıkışan motosikletli, araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Mecidiyeköy’de biri park diğeri hareket halinde olan iki halk otobüsünün arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, araçların arasında sıkıştı. Motosikletlinin otobüslerin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Mecidiyeköy'de seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, biri park diğeri hareket halinde olan iki otobüsün arasında geçmeye çalıştı. 31 Ocak Cuma günü saat 14.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde meydana gelen olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, iki araç arasında sıkışan motosikletli kontrolü kaybederek yere savruldu. Otobüslerin altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosikletli, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra seferine başladı. Otobüs bir süre ilerledikten sonra seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hareket halinde ve park halinde olan iki otobüsün arasından geçmeye çalıştı. Ancak iki araç arasında sıkışan motosikletli kontrolü kaybederek yere savruldu.

Otobüslerin altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosikletli, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosikletlinin arada sıkıştığını gören otobüs şoförü de durarak gencin yanına gitti. Otobüsteki yolcular ise panik yaşadı.

Kaza anı ve yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs yolcu aldıktan sonra ilerlemeye başlıyor. O esnada bir motosiklet sürücüsü otobüsün yanından geçiyor. Diğer motosiklet sürücüsü ise arada sıkışıyor. Sürücü yere düşerken, otobüs ise duruyor. Araçtan inen şoför, “Ne işin var orada senin?” diye tepki göstererek gencin yanına gidiyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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