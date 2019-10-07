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İstanbul'da elektronik sigara operasyonu

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu

İstanbul’da, yasadışı elektronik sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve bu sigaralara ait binlerce yedek parça ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde bazı adreslerde uzak doğu ülkelerinden yasadışı yollardan Türkiye’ye getirilen elektronik sigara depolandığı bilgisini aldı. Üsküdar Çengelköy’de bir eve ve Fatih Hobyar Mahallesi’nde bir depoya 27 Eylül’de operasyon düzenleyen ekipler, yurda özellikle Uzakdoğu ülkelerinden kaçak yollarla getirildiği tespit edilen bin 620 adet elektronik sigara ve 10 bin 250 adet elektronik sigara yedek parçası ele geçirildi.

Baskında Ahmet Ş.(64) ve Celil Ş.(31) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan her iki şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

İHA

 

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