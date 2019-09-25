İstanbul'da deprem mi oldu? Son depremler Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklaması

"İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusu ile ilgili Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması araştırılıyor.. Son depremler Kandilli Rasathanesi İstanbul depremi açıklaması merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 24 Eylül'de İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00’da 5.3 derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul’un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedilmişti.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, bugün saat 16:07'de Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi'nde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

SON DEPREMLER

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00’da 5.3 derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedildi.

İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve 10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.