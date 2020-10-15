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15 Ekim 2020 Perşembe 17:34 | Son Güncelleme:

Deprem mi oldu? Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu?

Deprem mi oldu" Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu"

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sosyal medya kullanıcıları depremi hissetlerini bildirdiler. Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

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