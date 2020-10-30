Deprem kaç şiddetinde oldu, nerede oldu? Son dakika İzmir ve İstanbul'da şiddetli deprem!

AFAD verilerine göre İzmir Seferihisar'da 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, 16.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ege bölgesi ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi.

Deprem 15 saniye sürdü. Hasar bildirimleri gelmeye başladı. Ancak henüz hayati önem taşıyan bildirimler gelmedi.

AFAD VERİLERİ

Büyüklük 6.6 (Mw)

Yer Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir)

Tarih 30/10/2020 - 14:51:24 (TS)

Enlem 37.8881 (K)

Boylam 26.7770 (D)

Derinlik 16.54 (KM)