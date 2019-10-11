İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi İstanbul depremi son dakika açıklamaları

“İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İstabul’da gerçekleşen depremin şiddeti ve süresi nedir? Dün akşam Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi. Daha sonra 19.52'de Marmara Denizi'nde bir deprem daha hissedildi. Haberimiz içerisinden güncel İstanbul depremi açıklamalarını takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMALARI

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, dün Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4 şiddetindeki depremin 17 Ağustos depremi ile aynı fay hattında olduğunu açıkladı.

Bir televizyon kanalında canlı yayınına bağlanan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem ile ilgili soruları yanıtladı. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 4,0 büyüklüğündeki depremin 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ile ilişkisi olmadığını bildirdi. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen depremin 17 Ağustos 1999'daki depremin fay hattında kırıldığını ve artçı sarsıntıların devam ettiğini sözlerine ekledi.

MARMARA’DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Dün akşam Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurumlarla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.

Öte yandan Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 22.32'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Deprem Yalova'ya 2,97 kilometre uzaklıkta ve 11,21 kilometre derinlikte meydana geldi.

SON DEPREMLER