Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

İstanbul'da deprem mi oldu" 19 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre 19 Ekim tarihinde saat 07:29 ve 07:30 sıralarında Marmara Ereğlisi açıklarında 2.9 ve 3.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremi hissedenler deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

 

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. Bu sabah Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Marmara Ereğlisi açıklarında deprem olduğu açıklandı. Depremin büyüklükleri 2.9 ve 3.1 olarak duyuruldu.  19 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri sizlerle..

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MARMARA EREĞLİSİ'NDE DEPREM..

Marmara Ereğlisi açıklarında saat 07.29 ve 07.30'da önce 2,9 ve hemen arkasından 3,1 şiddetinde depremler neydana geldi. Deprem Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Çorlu ve civarlarında bölge bölge hafif de olsa hissedildi. 

18 EKİM'DE AKDENİZ'DE DEPREM.. 

AFAD verilerine göre, dün saat 13:46'da Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.7 olarak açıklanan depremin yerin 2.69 km altında meydana geldiği bildirildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Saat kavgası büyüdü! Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdi
Bade İşçil'den şoke eden Kubilay Aka çıkışı!
Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
<p>Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan bir tatlıcı dükkanında, akıllara durgunluk veren bir olay yaş

Baklavanın ücretini ödememek için bu iğrençliği yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

Isınmak için tüketiliyordu! Faydalarını duyunca inanamayacaksınız!