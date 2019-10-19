İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. Bu sabah Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Marmara Ereğlisi açıklarında deprem olduğu açıklandı. Depremin büyüklükleri 2.9 ve 3.1 olarak duyuruldu. 19 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri sizlerle..

MARMARA EREĞLİSİ'NDE DEPREM..

Marmara Ereğlisi açıklarında saat 07.29 ve 07.30'da önce 2,9 ve hemen arkasından 3,1 şiddetinde depremler neydana geldi. Deprem Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Çorlu ve civarlarında bölge bölge hafif de olsa hissedildi.

18 EKİM'DE AKDENİZ'DE DEPREM..

AFAD verilerine göre, dün saat 13:46'da Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.7 olarak açıklanan depremin yerin 2.69 km altında meydana geldiği bildirildi.