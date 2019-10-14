İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ekim Kandilli Rasathanesi İstanbul depremi son dakika açıklamaları

“İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İstabul’da gerçekleşen depremin şiddeti ve süresi nedir? Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 11:41’de Silivri açıklarında deprem olduğu açıklandı. Geçtiğimiz günlerde İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4 şiddetindeki depremin 17 Ağustos depremi ile aynı fay hattında olduğunu duyurmuştu.

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İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 11:41’de Silivri açıklarında deprem olduğu açıklandı. Depremin büyüklüğü 3.0, derinliği 6.8 km olarak duyuruldu.

SON DEPREMLER

İŞTE DEPREM AÇIKLAMALARI

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, geçtiğimiz günlerde Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4 şiddetindeki depremin 17 Ağustos depremi ile aynı fay hattında olduğunu açıkladı.

Bir televizyon kanalında canlı yayınına bağlanan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem ile ilgili soruları yanıtladı. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 4,0 büyüklüğündeki depremin 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ile ilişkisi olmadığını bildirdi. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen depremin 17 Ağustos 1999'daki depremin fay hattında kırıldığını ve artçı sarsıntıların devam ettiğini sözlerine ekledi.