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  3. İstanbul'da dehşet! Eşini yolun ortasında pompalıyla katletti!

İstanbul'da dehşet! Eşini yolun ortasında pompalıyla katletti!

İstanbul'da dehşet! Eşini yolun ortasında pompalıyla katletti!

İstanbul-Şile yolunda, otomobilde tartıştığı eşi Derya Oğan'ı araçtan indiren Harun Oğan, eşini pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra olay yerinden aracıyla kaçan Harun Oğan'ı, yakalamak için polis çalışma başlattı. Katil zanlısı koca Kocaeli'nde otomobili ile çıkmaz bir yola girince yanındaki tüfeği başına dayayarak intihar etti

İstanbul'da dün saat 16.30 sıralarında Sancaktepe-Şile-Kurtköy bağlantı yolunda iddiaya göre Harun Oğan ile eşi Derya Oğan otomobilin içinde tartışmaya başladı. Tartışma üzerine aracı yol kenarına çeken Harun Oğan, eşini araçtan indirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Oğan araçta taşıdığı pompalı tüfekle eşini öldürerek olay yerinden otomobiliyle hızla kaçtı.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

İHA'daki habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bilgi vermesi üzerine Harun Oğan'ın aracı, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolu gişelerden itibaren polis takibine alındı. Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı Oğan, kaçmaya başladı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, İzmit Doğu Gişeleri'ni kullanarak TEM Otoyolu'ndan çıktıktan sonra Sapanca yoluna girdi. Sapanca yolundan Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’ne geçen araç, polisten kaçmak için daha sonra Başaran Sokak'a saptı. Başaran Sokak'ta bulunan bir inşaatın bahçesine giren otomobil sürücüsü, burada yakalanacağını anlayınca aracında bulunan pompalı tüfek başına ateş ederek intihar etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Harun Oğan'ı kovalayan polis ekibinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrol sonucunda Harun Oğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlamasının ardından Oğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzerine Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

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