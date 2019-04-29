İstanbul'da çetelerin hesaplaşmalarında işlenen 4 cinayetin sırrı çözüldü

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, artan şikayetler üzerine Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde eylem yapan “Çingene Ümit” lakaplı Ümit Y. ve adamlarını takibe almıştı. Çıkar amaçlı suç örgütü üyelerine yönelik 18 Nisan’da İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Vatandaşları silah zoruyla tehdit ederek uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin kurduğu suç örgütüne yapılan baskınlarda çete başı Ümit Y. ile birlikte 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Poliste 10 günlük gözaltı işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen çete üyelerinin yıllar içinde işlediği cinayetlerin sırrı da çözüldü. Son dört yılda çete üyeleri arasındaki kanlı hesaplaşmalarda işlenen cinayetlerin bilinmeyenlerini araştıran polis, soruşturmada ilginç detaylara ulaştı.

Buna göre, 2016'dan 2019 Şubat'ına kadar suç örgütü üyeleri arasındaki hesaplaşmaları ve dönem içindeki cinayetleri mercek altına alan Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çete lideri Ümit Y.'nin bir dönem aynı grupta yer alan, ancak zaman içinde aralarında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle ayrı düşen eski adamları ile husumet yaşadığını tespit edip soruşturmayı genişletti.

4 kişinin ölüm emrini vermekle suçlanıyor

Gözaltına alındıktan sonra çok sayıda cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen “Çingene Ümit” lakaplı Ümit Y.’nin, ilk olarak Bahçelievler ilçesinde eski adamlarından Orhan Korkmaz’ın öldürülmesiyle başlayıp, sırasıyla 4 kişinin ölüm emrini vermekle suçlanıyor.

İddiaya göre, çetenin belirlenen ilk cinayeti 29 Eylül 2016’da gerçekleştirildi. Ümit Y.’nin adamı Orhan Korkmaz silahla öldürüldü. O tarihlerde emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda, cinayeti Ümit Y.’nin başka bir adamı Zeki G. tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Yakalanan Zeki G. daha sonra tutuklandı. Polisin son çalışmasında tetikçi Zeki G.’nin o cinayeti şebeke elebaşı Ümit Y.’den aldığı talimatla gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. İddiaya göre, 2016 yılında Ümit Y. silahlı saldırıya uğradı. O sırada Y.’nin yanında bulunan Orhan Korkmaz, önüne atladığı çete elebaşının canını kurtardı.

Çete liderinden ‘öldür’ talimatı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren U.L. çete üyeleri tarafından bir başka saldırıda öldürüldü. U.L.’nin yakınları Ümit Y.’yi tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine çete elebaşının “U.L.’yi Orhan öldürttü.” dediği öne sürüldü. Bu cinayetin ardından Orhan Korkmaz ile çete elebaşının arası açıldı.

Arka koltuktaki arkadaşı tarafından ensesinden vuruldu, araç direğe çarptı

Suç örgütü elebaşı “Çingene Ümit” lakaplı Ümit Y. ile arası açılan Orhan Korkmaz, Bahçelievler’de 2 arkadaşıyla bir araçla seyir halindeyken arka koltukta oturan ve aynı suç örgütüne mensup Zeki G. tarafından ensesinden vurularak öldürüldü. Kontrolden çıkan o aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Ağabeyi öldürülen Barış K., Zeki G.’nin Çingene Ümit lakaplı Ümit Y.’den talimat aldığını iddia etti. Çetelerle ilişkisi bulunmadığı belirtilen Barış K. bunu bir çok yerde dile getirdi. Ailesine “Ağabeyimi Ümit Y. öldürdü. Benim de başıma bir şey gelirse bilin ki o yaptırmıştır” dediği öne sürüldü. Barış K. 28 Mayıs 2017’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Cinayetler sarmalı

Çetenin 2017’de başka bir cinayete daha karıştığı belirtildi. “Çukur Hakan” lakaplı Hakan Z. uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Çetenin karıştığı son cinayet ise geçtiğimiz Mart Ayı’nın 26’sında gerçekleşti. İddiaya göre, çete üyesi olan Bilal Samet K., başka bir çete üyesiyle alan kavgasına girdi. Aynı çete üyeleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı. Bilal Samet K.’nin bu olayın ardından öldürüldü.

Orhan Korkmaz direksiyon başında öldürülmüş

Öte yandan çete üyelerine düzenlenen operasyonlarda, silahlardan keskin nişancı tüfeklere, zehirli mermilere kadar küçük bir cephaneliği andıran bol miktarda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mermiler ve silahlar emniyette basın mensupları ile paylaşıldı.

Uzun süredir aranan ve işlenen 4'ün üzerinde cinayette ‘azmettirici’ olarak belirlenen Ümit Y. ve adamları, bu sabah Bakırköy Adliyesine sevk oldu.

İHA