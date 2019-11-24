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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat!

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat!

İstanbul'da bugün yapılacak Tarihi Yarımada Koşusu dolayısıyla bazı cadde ve sokaklar trafik akışına kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Spor İstanbul Anonim Şirketi tarafından düzenlenen ‘Tarihi Yarımada Koşusu’nun 09.00-11.00 saatleri arasında yapılacağı hatırlatıldı.
 
Açıklamada, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Sirkeci-Çatladıkapı arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Soğukçeşme Sokak, Caferiye Sokak ve Bab-ı Hümayün Caddesi'nin trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
 
Sürücülerin, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, Nakilbent Sokak, Kaleci Sokak, Kasap Osman Sokak, Hünkar Peşveri Sokağı'nı alternatif olarak kullanabileceği kaydedildi


 


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