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31 Mayıs 2019 Cuma 09:31 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:20

İstanbul'da bir restoran zincirindeki garson müşterilerin kart bilgilerini çaldı

İstanbul'da bir restoran zincirindeki garson müşterilerin kart bilgilerini çaldı

İstanbul’da ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan garsonun kredi kartı ile hesap ödeyen müşterilerinin kart bilgilerini çalarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

İddianameye göre Yelda M. ünlü bir restoranın Sarıyer'de bulunan şubesinde garson olarak çalışıyordu. 

Restorana gelen müşterilerine hizmet veren 19 yaşındaki genç kadın, aynı zamanda hesap da alıyordu. Yaklaşık 2 aydır lüks restoranda çalışan genç kadını eski patronu, restoran müdürü Cem G.'ye şikâyet etti. Orhan isimli kişi restoran müdürüne genç kadının daha önce garson olarak çalıştığı restoranda müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalarak dikkat çekmeyecek şekilde harcamalar yaptığını, bu nedenle iş yerinden kovulduğunu, aynı yöntemle hırsızlık eylemini bu restoranda da devam ettirdiğini anlattı. 

Sabah gazetesi'nin haberine göre, restoran müdürü çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yelda M.'nin çalmış olduğu kart bilgileri üzerinden çevresinde bulunan arkadaşlarının faturalarını ödediği, araç kiraladığı ve elektronik eşya alışverişi yaptığı tespit edilirken İlyas Ç. ve Kadir V. İsimli kişilerin de genç kadına yardım ederek kart bilgileriyle telefon alarak daha sonra sattıkları tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

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