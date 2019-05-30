İstanbul'da bir evde yılan paniğe neden oldu

Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin katında oturan daire sakinleri içeride yılan olduğunu fark etti. Büyük korku yaşayan ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri yılan kurtarma aparatı ile kanepenin altında bulunan yılanı yakaladı. Pet şişe içine konulan yavru yılan evden çıkarıldı.

"80 YAŞINDAYIM KALBİM DURDU KORKUDAN"

Ev sahibi Memnune Ervas, "Sabah önümüzden süzüldü biz şoke olduk. Bayağı uzunmuş zaten, hemen itfaiyeyi aradım. Çok değişik benekli bir yılandı, zehirliymiş. Şoktayız" dedi. Bir apartman sakini ise, "Yeşilliklerden geliyor. 80 yaşındayım kalbim durdu korkudan. Belediyeden rica ediyorum lütfen buralarını temizlesinler" diye konuştu.

(DHA)