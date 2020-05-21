İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

İstanbul Valiliği'nce Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin, Çarşamba ve Perşembe günleri gece çalışmalarına ilişkin alınan karar sonrası saat 02.30'a kadar berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışmalar devam etti.

Avcılar'da bir kuaför dükkanı, müşterilerine belirtilen saatler arasında hizmet verirken, çalışanların maske, eldiven ve siperlik taktıkları görüldü.