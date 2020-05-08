İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritası verilerine göre; saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 36 olarak görüldü.

Özellikle bazı noktalarda trafik yoğunlaşırken Cevizlibağ D100 Edirne yönünde trafik durma noktasına geldi. Cevizlibağ'da metrobüs durağındaki yoğunluk da dikkat çekti.