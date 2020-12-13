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13 Aralık 2020 Pazar 09:12 | Son Güncelleme:

İstanbul'da akılalmaz olay! Boş yolu paylaşamadılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Boş yolu paylaşamadılar
DHA

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde iki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı.

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde iki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı.

DHA'da yer alan haberde kaza Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. 

İki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı. İlginç kaza tam da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı. 

Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapandı. Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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