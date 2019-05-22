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  3. İstanbul'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracını yıkama bölümüne götürdü. 

Yıkama bölümündeki personelle kavga eden müşteri ve yanındaki kişi, iş yerinden ayrıldı. 

Daha sonra yanındaki bir grupla istasyona dönen müşteri, iş yeri sahibini darbetti. Kavga sırasında istasyon sahibi İbrahim E.'nin tabancasıyla ateş açması sonucu gruptan 2 kişi yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yeri sahibi İbrahim E. ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.

İHA

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