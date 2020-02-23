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  3. İstanbul'da 9 araç kundaklandı

İstanbul'da 9 araç kundaklandı

İstanbul'da 9 araç kundaklandı

İstanbul Fatih'te kundaklanan park halindeki 9 araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Fatih'te Ayvansaray Mumhane Caddesi'nde park halindeki 9 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz maskeli 4 şüpheli tarafından kundaklandı. Araçları üzerine yanıcı madde atarak ateşe veren şüpheliler kaçtı.

Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

AA


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