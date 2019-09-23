İstanbul'da 5 ton metil alkol ele geçirildi
Bağcılar'da sahte alkol üreten yerlere metil alkol temin eden bir depoya düzenlenen baskında yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten yerlere metil alkol temin eden Bağcılar'daki bir adresi takibe aldı.
Yapılan çalışmanın ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi.
Depoda bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.