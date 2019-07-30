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  3. İstanbul'a sağanak yağmur sürprizi! Hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'a sağanak yağmur sürprizi! Hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'a sağanak yağmur sürprizi! Hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul’un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava durumu tahminlerinde bugün için İstanbul'da yağmur görünmüyordu. Ancak İstanbul'un Beylikdüzü, Zeytinburnu, Şirinevler, Küçükçekmece gibi bölgelerinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji’den yapılan son uyarı şu şekildeydi; Marmara Bölgesinde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik öngörülmüyor.  Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.   

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji bugün yayınladığı verilerinde İstanbul'da gökyüzünün az bulutlu olacağını duyurmuştu. Hatta saatlik tahminde bile gün içerisinde yağmur olmayacağı belirtiliyordu ancak İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da yarın ve perşembe hava açık ve güneşli cuma günü ise yer yer sağanak yağışlı olacak.

TRAKYA'DA YAĞMUR

Bölgede, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.  Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. 

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