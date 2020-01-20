Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yerini alıyor. Kış aylarında Türkiye'de birçok il karla tanışırken İstanbul'da henüz kar yağmadı. Hem öğrenciler hem tüm İstanbulluların gözü Meteoroloji'den gelecek olan kar haberinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel verilerine göre, İstanbul'da ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri paylaşıldı. Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haftalık Hava Tahminine göre, (20 - 26 Ocak 2020) İstanbul’da 23-24 Ocak’ta karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Kurumun internet sitesinde yer alan verilere göre 23 Ocak’ta sıcaklığın 2 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklığın 5 derece olacağını öngören Meteoroloji, kentte karlar karışık yağmur görüleceğini aktardı.

20 OCAK HAVA DURUMU

İstanbul'a iki gün yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün aralıklı olarak yer yer beklenen yağışlar yarın kuvvetli rüzgar ile hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.

Ankara: Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 2

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 8

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı -5