İstanbul ve İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 26 gözaltı

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıldığı ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 üyesi daha önce başka suçlardan tutuklu bulunan 30 kişilik bahis çetesini 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alan siber polisi, 9 Aralık sabahı operasyonun düğmesine bastı. İstanbul’da Avcılar, Bakırköy ve Esenyurt ilçeleri ile İzmir’de çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 30 şüpheliden 26’sı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kamu ve özel olmak üzere 191 banka kartı, 5 ayrı hesap cüzdanı, 65 bin 25 TL ile 5 bin 58 Amerikan doları nakit para, 9 bilgisayar, 1 tablet, farklı marka ve modellerde 56 cep telefonu, başka kişiler adına açılmış 58 SIM kart, 1 hafıza kartı, 6 harddisk, 3 POS cihazı ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Her iki ilde yakalanan 26 şüpheli, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

İHA