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İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, İstanbul'un yarın akşamdan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, geçen hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu, açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı ifade edildi.

5 Ekim Cumartesi günü ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü hissedilir derecede azalacak. Mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıkları 8 Ekim Salı gününden itibaren tüm bölgede tekrar artacak. Rüzgarın yarın bölgenin batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor."

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