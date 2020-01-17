İstanbul trafiğinde sömestir yoğunluğu

İstanbul'da cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı.

YARIYIL TATİLİ BAŞLADI

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı.

Yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasını kapsıyor. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma günü tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da yapılacak.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

HAVALİMANLARI DOLDU

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan milyonlarca öğrenci bu sabah karnelerini aldı. Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen çocuklar ise aileleriyle birlikte İstanbul Havalimanı'na adeta akın etti. Çok sayıda tatilcinin havayolunu terci etmesi İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu. Tatil yörelerine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen çocuklar ve aileleri havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü.

ÖNLEMLER ALINDI

İstanbul Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinde öğlen saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Özellikle terminalin giriş noktaları, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik oluştu. Yolcuların mağdur olmaması için gerekli tüm önlemler de alındı. Yolcuların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi için İGA Yönetimi yoğunluk oluşabilecek noktalarda gerekli tüm önlemleri aldı. Aynı şekilde Pasaport kontrol noktaları tamamını açık tutuldu.

DHA