İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.41 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.41 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11.41'de meydana gelen deprem yerin 6.8 kilometre altında gerçekleşti. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem çevre ilçelerde hissedildi.