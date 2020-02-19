İstanbul Pendik'te bir fabrikada yangın çıktı!
Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık yarım saat süren yangının ardından güvenlik sağlandı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı.
İstanbul Pendik'e bağlı Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre, Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'taki yangın ihbarı üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.