Nöbetçi noter nedir?

Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan ediyor. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden nöbetçi noter sorgulamasını yapabilirsiniz.

Birliğin internet sitesindeki nöbetçi noterlikler bölümünden tarih ve il seçilerek nöbetçi olan noterler öğreniliyor.

Bu bölümde, noterlerin adresleri, telefon numaraları ve konumları da paylaşılıyor.

İlki 6 Nisan Cumartesi gerçekleştirilen nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutuyor. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanıyor.

NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri 09.00 ve 17.00 olarak belirlendi.

NÖBETÇİ NOTER NEDİR?

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama, 6 Nisan Cumartesi hayata geçirilecek.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, ülke genelinde cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi.