İstanbul Medya Akademisi Yaz Sinema Okulu Başlıyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kilyos Baykuş Tesisleri’nde gerçekleşecek; Türk Sineması’nın en özgün yönetmenlerinden Ezel Akay ve başarılı oyuncu Ümit Çırak ile “Kamera Önü Oyunculuğu”; son dönem beyaz perdeye ve televizyona damga vuran projelerin senaristi Kerem Deren ile “Senaryo Yazarlığı; “Sıla”, “Siyah Beyaz Aşk”, “Sevda Kuşun Kanadında” dizilerinin yönetmen koltuğunda oturan Yasin Uslu ile “Görüntü Yönetmenliği ve Yönetmenlik”; “Başka Dilde Aşk” filminin yapımcısı, “Tehlikeyle Flört” ve “İmkansız Olasılık” filmlerinin yenilikçi yönetmeni Murat Şenöy ile “Sinema Yönetmenliği” eğitimleri için başvurular başladı!



Unutulmaz Bir Atölye Deneyimi! 5 Gün 4 Gece Sinema Dolu Bir Kamp!

Yaz Sinema Okulu kapsamında verilecek eğitimler;

15-19 Temmuz tarihleri arasında beyazperdeye ve televizyona yazdıkları senaryolarla damga vuran Ezel, Bir Küçük Eylül Meselesi, Uçurum ve 20 Dakika’nın senaristi Kerem Deren ve asistanı senarist Çisil Hazal Tenim’den “Senaryo Yazarlığı” eğitimi,

22-23-24 Temmuz’da hayat verdiği rollerle tanınan ve oyuncu eğitmenliği yapan Ümit Çırak ile 25-26 Temmuz’da Türk Sineması’nın en özgün filmlerinden “7 Kocalı Hürmüz”, “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” “Neredesin Firuze”nin yönetmeni Ezel Akay’la “Kamera Önü Oyunculuk” eğitimi,

29 Temmuz-2 Ağustos’ta “Sıla”, “Siyah Beyaz Aşk”, “Sevda Kuşun Kanadında” dizilerinin yönetmen koltuğunda oturan Yasin Uslu ile “Görüntü Yönetmenliği ve Yönetmenlik” eğitimi

5-9 Ağustos “Başka Dilde Aşk” filminin yapımcısı, “Tehlikeyle Flört” ve “İmkansız Olasılık” filmlerinin yenilikçi yönetmeni Murat Şenöy’le “Yönetmenlik” eğitimi

Yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni ve kamera önü oyunculuğuna ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen sinemaseverler için: Türk Sineması’nın üretken, yenilikçi ve başarılı isimleriyle dört farklı eğitim grubunda gerçekleşecek ve tatil yaparak sinema eğitimin verilmesini amaçlayan Yaz Sinema Okulu projesinin sonunda katılımcılara İstanbul Medya Akademisi sertifikası verilecek.

5 günlük çadır kampı, kahvaltı ve akşam yemeğinin de dahil olduğu dolu dolu unutulmaz bir atölye deneyimi, 20 öğrenciyle sınırlı çok kıymetli kontenjanlar, kampa giderken ve dönerken servis imkanı ve daha fazlası için kayıt yaptırmak isteyenler 0538 930 00 15 numaralı telefondan bilgi alabilir ve www.medyaakademisi.com.tr web sitesini ziyaret edebilir.