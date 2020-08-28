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  3. İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın
28 Ağustos 2020 Cuma 16:48 | Son Güncelleme:

İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın

İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopter de havadan destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

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