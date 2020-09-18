İstanbul kademeli mesai saatleri belli oldu mu? İstanbul'da kademeli mesai nasıl, ne zaman olacak?

İstanbul'da yeni mesai saatleri düzenlemesi planlanıyor. Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Kademeli mesai kararı ile özellikle belirli saatlerde artan insan yoğunluğunun dengelenmesi amaçlanıyor. Mevcut durumda Ankara, Yalova ve İzmir'de kademeli mesai düzenlemesi uygulamaya konulmuştu.

İSTANBUL KADEMELİ MESAİ SAATLERİ BELLİ OLDU MU?

İstanbul için yapılması planlanan kademeli mesai saatleri henüz netleşmedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın saat 18.00'da açıklama yapması bekleniyor.

Mesai saatlerinin 4 gruba ayrılması ve grupların sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 şeklinde ayarlanması ön görülüyor.

İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİ NASIL OLACAK?

İstanbul'da kademeli mesai detayları daha önce belli olmuştu. Vali Ali Yerlikaya bugün saat 18.00'da açıklama yapacak. Söz konusu düzenleme açıklamadan sonra netlik kazanacaktır. Daha önce belirlenen detaylar şu şekildeydi;

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Kademelendirilmiş mesaiye özel sektör çalışanlarının dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı." dedi.

Mesai kademelendirilmesindeki amaç, belirli saatlerde bariz şekilde yaşanan yoğunluğun azaltılması olacak. Prof. Dr. Ilıcalı, Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.