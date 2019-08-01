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  3. İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saat süren ulaşımı, 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saat süren ulaşımı, 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Bu yol kullanıcılarına önemli ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak" dedi.

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