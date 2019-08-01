İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saat süren ulaşımı, 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Bu yol kullanıcılarına önemli ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak" dedi.