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İstanbul için sarı uyarı: Fırtına geliyor...

İstanbul için sarı uyarı: Fırtına geliyor...

Meteoroloji İstanbul için sarı alarm verdi. MGM'den yapılan son dakika açıklamasında, "Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Meteoroloji'nin geçtiği son dakika açıklaması şöyle: 

Yarın(Çarşamba) güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına(60-75 km/saat), Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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