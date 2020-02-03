İstanbul için peş peşe uyarılar yapıldı! Balkanlar'dan geliyor

Perşembe günü bölge genelinde yağış beklenirken, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edilirken, bölgede yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIK AZALACAK

Hava sıcaklıklarında ani düşüşlerin beklendiği bölgede, sıcaklık 10-15 derece azalacak.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölge genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, çarşamba günü güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği, ancak rüzgarın çarşamba öğle saatlerinden başlayıp, perşembe günü de dahil olmak üzere kuzey ve kuzeybatı yönlere döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos ve karayel fırtınası nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

PERŞEMBE KAR BEKLENİYOR

İstanbul'da bu gece hafif yağmur geçişi bekleniyor. Çarşamba günü Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması bekleniyor.

Güney, batı yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgarın aynı gün öğle saatlerinde kuzeybatı yönüne döneceği ve hava sıcaklığını hissedilir derecede düşüreceği öngörülüyor.

Ayrıca İstanbul'da yağışın perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, cuma günü ise Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla cumartesi akşam saatlerine devam etmesi bekleniyor.

(AA)