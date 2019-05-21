Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0397
  • 6,7363
  • 247.704
  • 86.671
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsü darp edildi

İstanbul Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsü darp edildi

İstanbul Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsü darp edildi

İstanbul Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsünün darp edildiği anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, UBER sürücüsü Onur Yücel'in hakaretlere maruz kalıp darp edildiği görülüyor.

UBER sürücüsü Onur Yücel için Cendere Yolu'nda toplanan bir grup UBER sürücüsü dün gece saatlerinde eylem yaptı. Meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki olarak, Hasdal'da araçlarıyla birlikte toplanıp konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gitmeyi planlayan bir grup UBER sürücüsü güvenlik güçlerinin tedbir ve denetimleri nedeniyle Hasdal yerine Cendere Yolu'nda toplandı. Grup, gazetecilere açıklamalarda da bulundu. Meslektaşlarına yönelik saldırıları kınayan UBER'ciler, yetkililerden UBER'in faaliyet durumuyla ilgili de çözüm istedi. İstanbul Havalimanı'na konvoy halinde gitme düşüncesinden de vazgeçen UBER'ciler, eylemlerini oluşturdukları konvoyla şehir için kısa bir tur atarak tamamladılar.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift ayrıldı!
Aslı'dan sert gönderme
Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
Çin’in Hainan eyaletine bağlı Ledong bölgesinde Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı okulun yanına

Çin’de Savaş Uçağı Okulun Yanına Düştü: 2 Ölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçük yaşta gönlünü ünlülere kaptıran isimler!

612 yıllık minare yeni yerinde yükseliyor