İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Uganda'nın Entebbe Havalimanı'ndan gelen iki yolcu, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan risk analizi sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şahısları taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından şüpheli yolcular tespit edilerek gözetim altına alındı.