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  3. İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda nesli tehlike altında olduğu için ticareti yasak olan piyasa değeri 310 bin lira olan 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Uganda'nın Entebbe Havalimanı'ndan gelen iki yolcu, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan risk analizi sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şahısları taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından şüpheli yolcular tespit edilerek gözetim altına alındı.


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