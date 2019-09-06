İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 30 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katıldı.

İstanbul'un en büyük problemi olarak gösterilen trafik sorunu çözmek için Avrasya Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, İstanbulluların konforlu yolculuklarına olanak sağlayan önemli ulaşım şebekelerini kurmaya devam edeceklerini anlattı.

Turhan, İstanbul Havalimanı yapılırken kendilerine yöneltilen eleştirilerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, iddiaları ortaya atanlar yanıldılar. Açılışından bugüne kadar Havaist, İETT, taksi ve özel araçlarıyla havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamadı. Havaist 12 noktadan günde bin 150 seferle 30 bin kişi taşıyor. Bu arada, İstanbul Havalimanımızla ilgili güzel bir bilgiyi de sizin ile paylaşayım. Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı. Yolcu sayısı hızla artmaya devam ediyor. Tabii uçulan nokta sayılarını da artırıyoruz. Bu yıl 6 yeni noktaya daha uçulmaya başlandı ve yıl sonuna kadar 10 yeni noktaya ulaşılması bekleniyor. Bugün 126 ülkede 325 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl bu rakam 305 seviyelerindeydi."

Turhan, Atatürk Havalimanı'nda son kapasitesinde saatte 70, günlük bin 400 iniş kalkış yapılabildiğini anımsatarak, İstanbul Havalimanı'nda günlük bin 600 iniş kalkış yapılmasının mümkün olduğunu bildirdi.

AA