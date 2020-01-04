İstanbul hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı?
Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. İstanbul hava durumu dışarı çıkma planı yapan ve havanın nasıl olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre marmarada hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’da sıcaklık en düşük 3 en yüksek 9 derece olacak. İşte MGM hava durumu raporları
İstanbul hava durumu vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak eden binlerce kişi dışarı çıkmak için plan yapıyor. Yurdu etkisi alan kar ve soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji hava durumu raporlarına göre Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul’da ise hafta sonu hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul için yağış beklentisi yok. İşte 4 Ocak Cumartesi hava durumu raporları
4 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE -3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Nevşehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.