İstanbul hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı?

İstanbul hava durumu vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak eden binlerce kişi dışarı çıkmak için plan yapıyor. Yurdu etkisi alan kar ve soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji hava durumu raporlarına göre Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul’da ise hafta sonu hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul için yağış beklentisi yok. İşte 4 Ocak Cumartesi hava durumu raporları

4 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Nevşehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.