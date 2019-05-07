Esenyurt seçim sonuçları kim kazandı?

İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı: Azmi Ekinci

CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı: Kemal Deniz Bozkurt

BTP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı: Ekrem Yıldız

İSTANBUL ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI- 2014

İstanbul Esenyurt’ta AK Parti %47 oy oranına, CHP %34,6 oy oranına, MHP %5,9 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Kadir Topbaş

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Sarıgül

İSTANBUL’UN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

İstanbul'un 39 ilçesi vardır. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.

İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.