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İstanbul Başakşehir'de okulda yangın paniği

İstanbul Başakşehir'de okulda yangın paniği

İstanbul'da özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul Başakşehir'de bir özel okulun altında yer alan dükkanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA


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