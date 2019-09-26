Avcılar seçim sonuçları kim kazandı? 2019 Avcılar yerel seçim sonuçları oy oranları
Avcılar seçim sonuçları, 31 Mart 2019’da da yakından takip ediliyor. Avcılar yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde?
Avcılar yerel seçim sonuçları açıklandı. Turan Hançerli belediye başkanı oldu.
AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı: Abdülhakim İbrahim Ulusoy
CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı: Turan Hançerli
BTP Avcılar Belediye Başkan adayı: Burak Tilev
DSP Avcılar Belediye Başkan adayı: Hanay Handan Toprak Benli
SP Avcılar Belediye Başkan adayı: Mücahit Karlı
AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI- 2014
Avcılar’de 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 919, oy kullanan seçmen sayısı 254.048, geçerli oy sayısı 241.871 oldu. AK Parti %40,9 oy oranına, CHP %44 oy oranına sahip oldu.
30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.
Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.
Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.
Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.
2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?
AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı: Bayram Şenocak
MHP Avcılar Belediye Başkan adayı: İnci Demirel
CHP Avcılar Belediye Başkan adayı: Hanay Handan Toprak Benli
ALDÜLHAKİM İBRAHİM ULUSOY KİMDİR?
İbrahim Ulusoy, 1978 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve Ortaöğrenimini Trabzon da bitirdi. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2006 yıllarında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Genel Cerrahi kliniğinde ihtisasını tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 30 Ocak 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine Ekim 2009 – Kasım 2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti.
2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017'ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 01 Aralık 2017 itibari ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim olarak göreve başladı.
İbrahim Ulusoy, evli iki çocuk babasıdır.
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KAÇ SİYASİ PARTİ SEÇİME KATILACAK?
Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.
KAÇ TANE OY PUSULASI OLACAK?
Avcılar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.