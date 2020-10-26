İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli anlar! Falçata ile kendini kesti

İstanbul Adalet Sarayı'na yanında getirdiği maket bıçağını içeri giren bir kişi kendini kesti. Korku dolu anlara sebep olan ve bir süre kimseyi yanına yaklaştırmayan kişiyi polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Şüphelinin maket bıçağını içeri nasıl soktuğu araştırılıyor.

İHA'da yer alan habere göre, İstanbul Adalet Sarayı’nda bir adam kendini göğsünden kesti. Polis ve güvenlik görevlileri adam müdahale ettiği adam adliye karakoluna götürüldü.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi bilinmeyen bir nedenle adliye içinde boğazına bıçak dayadı. Sinir krizi geçiren adam kendini göğsünden kesti. Polis ve güvenlik görevlileri adama müdahale etti. Yakalanan adam adliye karakoluna götürüldü.