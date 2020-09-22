İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geldi mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son durum bilgisi
Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısında belirgin artış olan illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Büyükşehir İstanbul için de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için gözler İl Hıfzıssıhha Kurulu'na ve Bilim Kurulu'nun yapacağı açıklamalara çevrildi. Söz konusu yaş grubu, salgında büyük risk teşkil ediyor.
İstanbul'da artış gösteren vaka sayıları, akıllara 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulamasını getiriyor. Zira koronavirüs salgınında il bazında düzenlemeler yapılmış ve 76 yaş üstü kişiler için çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu açıklamalarının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirleniyor.
İSTANBUL 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?
İstanbul için 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmedi. Konuya ilişkin güncel bir karar olursa bilgilendirmeleri haberimizin içerisine ekleyeceğiz.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DURUM BİLGİSİ
Korona virüsü salgınında normalleşme sürecine girildi. Bununla birlikte de sosyal mesafe ve maske kuralı hayatımızın bir parçası oldu. Ancak düğün, nişan vb. etkinliklerin yanı sıra günlük akışımız içerisinde kalabalık oluşturabilecek rutinlerimizde söz konusu iki kuralın ihlali, bazı illerde vaka sayılarının artışına neden oldu.
İl Hıfzıssıhha Kurullarının takibini yaptığı vaka sayıları ve risk alanlarına göre il bazında düzenlemeler ve çeşitli yasaklar getirildi. Bu yasaklar yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara göre belirlendi. Önceleri birkaç il olarak bildirilen kısıtlamalarda son gelişmelerle birlikte il sayısı artırıldı.
65 yaş üstü yasak uygulanmasına karar verilen iller şu şekilde düzenlendi;
Ankara
Aksaray
Balıkesir
Bartın
Batman
Bolu
Bursa
Elazığ
Gaziantep
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Kayseri
Kırıkkale
Konya
Kütahya
Manisa
Siirt
Sivas
Şanlıurfa
Tekirdağ
Tunceli
Van
Yalova
65 yaş üstü vatandaşlar için yukarıdaki illerde düzenlenen kısıtlamaların hangi alanları kapsadığı ise İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından bildirildi. Açıklamaların detaylarını her ile ait valilik sayfasından veya İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarından öğrenebilirsiniz.