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  3. İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır? İşrak (duha) namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:34 | Son Güncelleme:

İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır? İşrak (duha) namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır" İşrak (duha) namazı nasıl kılınır, kaç rekat"

İşrak ya da duha namazı kerahat vakti yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40 50 dakika sonra kuşluk vaktinde kılınan bir namazdır. 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Covid-19 nedeniyle bayram namazının kılınmayacağını ve bunun üzerine duha namazı kılınacağını açıkladı. Bunun üzerine “İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır?” sorusu aratılmaya başladı. Peki, İşrak namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte kılınışı...

Bu yılı Covid-19 sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak. Müminler bayram namazı yerine evlerinde duha yani işrak namazı kılacak. Diyanet İşler Başkanlığı tarafından alınan karara göre salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerden dolayı camilerimizde bayram namazı kılınmayacak. Peki, İşrak namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte İşrak (duha) namazı kılınışı anlatımı!

İŞRAK NAMAZI NEDİR, NE ZAMAN KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

2 rekatlık işrak namazını kılmak için; Niyet ettim Allah rızası için iki rekat işrak namazı kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz.. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz.. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideri. Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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