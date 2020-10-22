İsra ne demek, ne anlama gelir? İsra olayı nedir?

İsra kelimesi sözlükte, yürütmek, göndermek gibi anlamlara gelmektedir. İslam dinin de ise İsra olayı Peygamber Efendimiz'in yüce Allah tarafından Mekke'den alınıp kadim şehir Kudus'e getirilmesi hadisesine verilen bir isimdir. Kuran'da da bu olay ile ilgili İsra Suresi yer almaktadır. İsra ne demek, ne anlama gelir?

İSRA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

İsra sözlükte, Yürütmek, göndermek, gece seferi yapmak ve irsal etmek gibi manalara gelmektedir. İsra; geçmek, gitmek, geceleyin yürümek anlamındaki "s-r-y" kökünden gelir. İsra’nın sözlük manası “gece yürütmek” demektir.

İSRA OLAYI NEDİR?

Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (s.a.v.) bir gece Allah (c.c.) tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya normal bir insanın yapamayacağı kadar hızlı bir şekilde götürülmesi hadisesine İsra denir.

Bu konuda Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’inde bizleri açıkça bilgilendirmiştir. Yüce kitabımızın 17. Sûresinin ismi İsra’dır.

Cebrail (a.s.) Hz. Muhammed (a.s.)'i Burak isimli bir binekle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmüş, oradan da birlikte semalara yükselmişlerdir. Peygamber, Sidretü'l-Münteha'ya ulaşmış ve Miraç mucizesi gerçekleşmiştir.