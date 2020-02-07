Isparta'da yangın faciası: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Salur Mahallesi'nde Süleyman Altınbaş'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yangında aynı aileden Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş'ın (4) hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenazeler otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

AA