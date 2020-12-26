Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır?

Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



A: Derdimi alan

B: Aklımda kalan

C: Kalbimi çalan

D: Gönlümü çelen

Doğru cevap: A Derdimi alan