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  3. İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, Sadık G.(25) kendisine ismi verilen dedesi Sadık G.'yi (85) bıçaklayarak öldürdü.

Olay bugün öğle saatlerinde Karapürçek Meşepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sadık G. ile dedesi Sadık G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evin bahçesinde yaşanın tartışma sırasında Sadık G., dedesi Sadık G.'yi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yardım çağrıları üzerine eve gelen komşumları yaşlı adamı kanlar içeresinde yerde katarken buldu.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Dede Sadık G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sadık G. yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet şüphelisi Sadık G. ise daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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