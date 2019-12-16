Kim Milyoner Olmak İster sorusu 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

A: Türkiye Eskimoca Derneği

B: Türkiye İşaret Dili Derneği

C: Türkiye Esperanto Derneği

D: Türkiye Kuş Dili Derneği

Doğru cevap: C Türkiye Esperanto Derneği