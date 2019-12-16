Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8487
  • 6,5208
  • 277.883
  • 111126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

A: Türkiye Eskimoca Derneği

B: Türkiye İşaret Dili Derneği

C: Türkiye Esperanto Derneği

D: Türkiye Kuş Dili Derneği

Doğru cevap: C Türkiye Esperanto Derneği

 


Kadir Doğulu'dan Sefirin Kızı'yla ilgili paylaşım
Şeyma Subaşı ve Meghan Markle'ın ortak geçmişi ortaya çıktı
Kenan Doğulu ile buzları eriten Beren Saat neşe saçtı!
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
Fahriye Evcen oğlu Karan'la rekor kırdı
<p>Karabeyoğlu, Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme (HURM) Projesi hakkında AA muhabirine yaptığı aç

´Bu Yaz Uzaya Çıkacak Roketin İlk Fırlatması Yapılacak´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!