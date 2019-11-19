İŞKUR personel alımı iş ilanları neler? İŞKUR güncel iş ilanları haberimizde

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ADALET BAKANLIĞI 700 İCRA MÜDÜRÜ ALIMI YAPIYOR

Adalet Bakanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 700 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. İcra Müdürlüğü sınavı için başvurular 7 Kasım tarihinde başlamıştı. 14 Kasım ise sona erecek.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Aralık2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te başlayacak ve 90 dakikasürecektir. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ÇORUM BELEDİYESİ İTFAHİYE ERİ ALIMI YAPIYOR

Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaK.

Çorum Belediyesi 30 yaşını aşmamış, KPSS’den en az 60 puan almış, sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

Çorum Belediyesi personel alımı başvuruları itfaiye eri olmak için istenen başvuru şartlarını yerine getirenler 18-22 Kasım saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını şahsen yapabilirler.

Başvuru sırasında;

. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

. En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)